Реєстр СБУ і гастрольний збір: Кириленко презентував законопроект щодо українських артистів в Росії

Віце-прем’єр хоче запровадити для таких виконавців гастрольний збір у 20% від усієї виручки за квитки, який спрямовувати на потреби армії.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко пропонує вносити до спеціального реєстру СБУ українських артистів, які гастролюють в РФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, сьогодні відбулась презентація та перше публічне обговорення законопроекту про особливості гастролей артистів у Росії та на окупованих територіях України, ініціатором та співавтором якого є Кириленко.

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«Гастролі наших виконавців у країні-агресорі – це питання не культурницьке, це питання гібридної війни, яку проти нас розв’язала Російська Федерація. А значить, це питання національної безпеки України», - наголосив Кириленко.

Згідно з проектом закону, виконавці, які їдуть до Росії, мають поінформувати про свою поїздку СБУ. Потім артиста вносять до спеціального реєстру.

«Кожен, хто хоче гастролювати в РФ, – повідомляє про цей намір не менше ніж за 10 днів Службу безпеки України. Потім такий виконавець потрапляє до спеціально створеного Реєстру гастролерів, які здійснюють гастрольно-концертну діяльність на території держави-агресора. Після того всі, хто потрапив до реєстру, під час трансляції своїх виступів на телебаченні і радіо отримують інформаційний напис або оголошення, наприклад: «Цей артист гастролює на території держави-агресора». Таким чином ми інформуємо суспільство», - повідомив Кириленко.

Також законопроектом пропонується внести зміни вносяться до законів «Про рекламу» та «Про захист прав споживачів».

Окрім того, проект нового закону передбачає впровадження в Україні гастрольного збору.

«Я пропоную запровадити гастрольний збір. Ми пропонуємо ставку збору 20% від усієї виручки за квитки з концерту не тільки сольного, а й будь-якого, де хоч один номер представлений виконавцем з Реєстру гастролерів, які здійснюють гастрольно-концертну діяльність на території держави-агресора. Ці кошти підуть на потреби Збройних сил України», - зазначив Кириленко.

Найближчим часом законопроект буде внесено до Верховної Ради.