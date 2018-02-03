У Нацполіції з‘явиться новий підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю

Завершення формування нового департаменту очікується до кінця року.

У Національній поліції буде створено новий підрозділ, основними завданнями якого буде робота по боротьбі з організованою злочинністю.

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Як інформує прес-служба Нацполіції, про це сьогодні під час наради керівництва Департаменту кримінальної розвідки повідомив перший заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

«Наразі вже погоджено стратегію створення цього підрозділу. До кінця цього року очікуємо завершення його формування», - зазначив Аброськін.

Він також додав, що для несення служби у новоствореному підрозділі усі претенденти проходитимуть відповідний конкурсний відбір.