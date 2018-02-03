У Житомирі суд за два дні не зміг обрати запобіжний захід підозрюваному у вбивстві кримінальному "авторитету" із Закавказзя

Іноземця двічі доставляли до суду для оголошення запобіжного заходу, однак засідання так і не відбулися. Термін оголошення спливає сьогодні увечері.

У Житомирі підозрюваному у вбивстві суд не знайшов можливості оголосити запобіжний захід.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

"Іноземця двічі, 2 та 3 лютого, доставляли до суду для оголошення запобіжного заходу, однак засідання так і не відбулися. Першого разу – через заявлену адвокатами необхідність присутності перекладача для затриманого, а другого –через відсутність суддів. Водночас термін, передбачеий для процедури оголошення запобіжного заходу- 48 годин, закінчиться увечері 3 лютого. Таким чином кропітка, наполеглива і ризикована робота оперативників та слідчих із викриття та затримання осіб, підозрюваних у тяжких та особливо тяжких злочинах, практично зводиться нанівець такою «діяльністю» судової системи", - зазначають у поліції.

"Поліція Житомирщини у межах наданих повноважень вживатиме усіх заходів для забезпечення утримання підозрюваного у вчиненні вбивства під вартою з метою попередження скоєння ним інших правопорушень – нагадую, під час затримання при чоловікові було знайдено зброю – або повторної спроби втечі від органів правосуддя, - прокоментував УНІАН цю ситуацію начальник Головного управління Національноїполіції у Житомирській області В’ячеслав Печененко.

"Такі судові преценденти уже мали місце раніше в області, а загалом ця ситуація, окрім того, що є на совісті тих, хто її свідомо створив, ставить під загрозу безпеку жителів Житомирщини, та й не лише їх, залишаючи на волі небезпечних злочинців", - додав він.

Поліцейські двічі, 2 та 3 лютого, доставляли підозрюваного до суду для оголошення йому міри запобіжного заходу, однак засідання не відбулися.

23 травня 2016 року близько 15.00 у приміщенні кафе на одному з ринків Житомира майже впритул було розстріляно 29-річного підприємця, коли він обідав.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого співробітники Служби безпеки України затримали у Житомирі іноземця, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за вбивство.

Як повідомляє прес-центр СБУ, йдеться про громадянина однієї із країн Закавказзя.

Зазначається, що в рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що кримінальний елемент мав статус «смотрящего» за одним із виправних закладів обласного центру.

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«Наприкінці весни 2016 року у розважальному закладі Житомира він застрелив представника конкуруючого угрупування. Зловмисник втік з місця злочину, тривалий час переховувався у тимчасово анексованому Севастополі, на території РФ і був оголошений у міжнародний розшук», - йдеться у повідомленні.

За інформацією спецслужби, наприкінці січня зловмисник отримав гарантії «безпеки» від одного із авторитетних «злодіїв у законі».

Так, він в обхід встановлених пунктів пропуску повернувся з РФ до Житомира, де планував перерозподілити сфери впливу серед діаспор вихідців із країн Кавказького регіону.

«Оперативники СБУ затримали зловмисника в обласному центрі на автостоянці поблизу торговельно-розважального центру. Під час обшуків помешкань, де він переховувався, правоохоронці вилучили наркотики та два пістолети із набоями», - наголосили у відомстві.

У спільній операції із затримання небезпечного зловмисника були задіяні співробітники Управління СБУ в Житомирській області, Управління карного розшуку ГУ Національної поліції та бійці спецпідрозділу поліції «Корд», додали в прес-центрі.