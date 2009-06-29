Президент Росії підписав закон про угоду з правосуддям

Президент Росії Дмитро Медведев підписав федеральний закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу Російської Федерації і Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації", прийнятий Державною думою 5 червня 2009 р. і схвалений Радою Федерації 17 червня 2009 р., повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу президента. Це закон, що передбачає введення особливого порядку винесення судової ухвали при укладенні досудової угоди про співпрацю, - так званої угоди з правосуддям.

Закон спрямований на протидію організованим формам злочинності шляхом залучення правоохоронними органами до співпраці осіб, що перебувають в організованих групах і злочинних співтовариствах, на умовах скорочення їм кримінального покарання і поширення на них заходів державного захисту.

До Кримінального кодексу вноситься поправка, згідно з якою до пом`якшувальних обставин відноситься активне сприяння розкриттю і розслідуванню злочину, викриттю і кримінальному переслідуванню інших співучасників злочину, розшуку майна, набутого в результаті злочину.

При укладення досудової угоди про співпрацю за наявності таких пом`якшувальних обставин і відсутності обтяжливих обставин, термін або розмір покарання не можуть перевищувати половини максимального терміну або розміру найбільш суворого покарання. Якщо відповідною статтею передбачено довічне позбавлення волі або страту, ці види покарання не застосовуються.