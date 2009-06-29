Жінка виростила на городі 2 тис. кущів снодійного маку

У Донецьку міліція порушила кримінальну справу стосовно жінки, яка виростила на городі 2 тисячі кущів снодійного маку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, 35-річна господиня будинку використовувала під незаконну плантацію майже всю присадибну ділянку, розташовану в Ленінському районі міста. Тут же, на невеликому клаптику городу, зростала інша культура – коноплі. Співробітникам міліції жінка пояснила, що коноплі вирощував її колишній співмешканець, який два роки тому помер від передозування наркотиків, і з тих пір коноплі ростуть «самі по собі».

Що стосується маку, то жінка не приховувала, що зі своїм нинішнім співмешканцем висадила рослину з метою подальшого виготовлення опію, так званої «ширки».

З`ясувалося, що жінка вживає наркотики більш як 17 років. На початку 2009 року вона була засуджена за зберігання макової соломи, але суд призначив їй покарання без реального строку ув’язнення.

Вага вилучених з городу маку і конопель становила відповідно 9 і 3,2 кг.

Стосовно жінки порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України - «Посів або вирощування снодійного маку або конопель». Ведеться слідство.