Главу місії МВФ чекають у Києві

Сьогодні на главу місії МВФ Джейлу Пазарбазіолу чекають у Києві. У столиці мають початися переговори про надання Україні третього та четвертого траншів кредиту stand by.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд почав кредитувати Україну у листопаді, загалом організація погодилася надати понад 16 мільярдів доларів. Однак для цього Київ має виконати низку вимог, серед яких: рекапіталізація проблемних банків та затвердження парламентом Антикризової програми уряду.

Поки Україна отримала близько 6 мільярдів, частина з яких посилила валютні резерви Нацбанку, частина пішла на підтримку платіжного балансу держбюджету.

ICTV