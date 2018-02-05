Журналісти розповіли про "міністрів" ОРДЛО, що потрапили до "кремлівської доповіді" США

Раніше у «чорному списку» фігурували ватажки бойовиків та окупаційних силових відомств, але зараз до нього внесли і тих, хто відповідає за економіку "ЛНР-ДНР".

До «чорного списку» Міністерства фінансів США увійшли не тільки російські політики, топ-посадовці та бізнесмени, але і дев'ять «міністрів» так званих «ЛНР» і «ДНР», а також один «заступник міністра», колишній луганський чиновник та його родич.

Про це йдеться в матеріалі «Радіо Свобода». Відзначається, що ватажки бойовиків і представники терористичних силових структур були в «чорному списку» і раніше, проте зараз до доповіді потрапили і ті, хто відповідає за фінанси та стратегічні ресурси бойовиків – паливо і енергетику. Серед них:

- «Міністр доходів і зборів «ДНР» Олександр Тимофєєв;

- заступник «міністра інформації «ДНР» Ігор Антипов;

- «міністр палива та енергетики «ДНР» Олексій Грановський;

- глава «МЗС ДНР» Наталія Ніконорова;

- «міністр фінансів «ДНР» Катерина Матюшенко;

- «міністр держбезпеки «ДНР» Володимир Павленко;

- «в.о. міністра юстиції «ДНР» Олена Радомська;

- «міністр палива «ЛНР» Павло Мальгін;

- «міністр економіки «ЛНР» Олена Костенко;

- «міністр праці «ЛНР» Світлана Малахова;

- колишній «міністр палива та енергетики «ЛНР» Олександр Мельничук;

- бізнесмен Сергій Мельничук.

Відзначається, що найбільш скандальним фігурантом цього списку є так званий «міністр доходів і зборів ДНР» Олександр Тимофєєв на прізвисько «Ташкент». В ефірі підконтрольного бойовикам каналу «Ташкент», як зазначається, заявляв, що «ДНР» торгує з Китаєм, Італією, Іспанією і Францією.

У новій доповіді США, в той же час, фігурує абсолютно непублічна, але впливова фігура – екс-заступник палива та енергетики угруповання «ЛНР» Олександр Мельничук, який виступив організатором схеми поставок вугілля з Донбасу до країн ЄС (зокрема - до Польщі).

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути застосовані санкції. У списку - 210 осіб. Серед них всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопоставлені політичні лідери» і олігархи.

У Мінфіні США роз'яснили, що оприлюднена «кремлівська доповідь» не є санкційним списком. Водночас міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить фінансові санкції щодо десятків заможних росіян через два-три місяці, незважаючи на відмову Трампа зробити це у відведений Конгресом термін.