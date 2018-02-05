Проти України можуть застосувати хімічну або ядерну зброю - Супрун

Голова МОЗ нагадала, що засоби хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї «не визнають державних кордонів і не мають політичних уподобань».

В умовах російської агресії проти України може бути застосовано хімічну, біологічну або ядерну зброю, вважає в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Читайте такожДонбасу через військовий конфлікт, який не припиняється, загрожує хімічна катастрофа - ООНЯк зазначила посадовець у Facebook, досвід війни в Сирії показав, що хімічна безпека залишається крихкою і недосконалою; небезпеку несе також і ядерна загроза. Крім того, не можна забувати про історію отруєння радіоактивним полонієм як засобом вбивства, використаним КДБ і його наступником - ФСБ.

«З анексією Криму та війною на Донбасі, які розпочала Російська Федерація, Україна особливо ризикує стати жертвою нападів хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї. В Україні вже були, на щастя, помилкові загрози біотероризму для кількох наших регіональних адміністрацій», - зазначила Супрун.

Голова МОЗ нагадала, що засоби хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї «не визнають державних кордонів і не мають політичних уподобань».

Загрози, як підкреслює Супрун, стають більш глобальними, отже й національна реакція повинна також бути більш глобальною.

Ранее сообщалось, что одиозный российский политик Владимир Жириновский предложил использовать ядерное оружие, чтобы уничтожить резиденцию президента Украины Петра Порошенко.