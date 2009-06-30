ДТП у Криму: п’ятеро травмованих

Вчора близько 20.00 на 81-му км автодороги Сімферополь - Феодосія водій автомобіля ВАЗ-21093 на заокругленні дороги не вибрав безпечну швидкість, виїхав за межі проїжджої частини і врізався у дорожню огорожу.

Після потужного удару автомобіль ВАЗ-21093 виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21150, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Внаслідок ДТП водій і двоє пасажирів ВАЗ-21150 та двоє пасажирів ВАЗ-21093 отримали тілесні ушкодження. Серед травмованих - дворічна дитина.