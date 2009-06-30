Керівник місії МВФ прибула в Україну

Керівник місії Міжнародного валютного фонду Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ прибула в Україну. Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, перший етап роботи місії МВФ в Україні, який був зосереджений на технічних питаннях програми, розпочався 23 червня ц.р. Планувалося, що переговори з приводу другого перегляду програми в рамках угоди «stand-by» розпочнуться 30 червня ц.р., коли до місії Фонду в Києві приєднається Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Нагадаємо, Україна має намір клопотати перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) про направлення чергового траншу на фінансування бюджетного дефіциту при збільшенні його обсягів до 3,8 млрд. доларів.

Як заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ, «24-26 червня має приїхати чергова місія. Згідно з програмою, черговий транш передбачений в обсязі 3,2 млрд. дол. Зараз ми просимо про те, щоб переглянути його у бік збільшення - до 3,8 млрд.».

При цьому І.УМАНСЬКИЙ переконаний, що в разі отримання траншу всі гроші мають бути направлені до бюджету.

«Але питання, скільки всього грошей прийде і скільки всього з них піде на фінансування дефіциту, поки що залишається відкритим», - підкреслив він.

Крім того, в.о. міністра фінансів зазначив, що МВФ ставить перед Києвом ряд умов.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшло 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планується, що третій транш має скласти 3,2 млрд. дол., четвертий - 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коригування програми співпраці.