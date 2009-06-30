Туркменія почала видобуток нафти в пустелі Каракуми

29 червня почалася відправка першої нафти з родовища Йилакли в Центральних Каракумах на Туркменбашинський комплекс нафтопереробних заводів (Туркменбашинський КНПЗ).

Як повідомляє Державне інформаційне агентство Туркменістану (TDH), дослідно-промислову експлуатацію цього родовища ведуть підрозділи держконцерну «Туркменнафта».

Цього ж дня поблизу етрапського центру Бахарли Ахалського велаяту, розташованого за 65 км на південь від родовища, відбулася церемонія здачі в експлуатацію нафтоналивної станції. Звідси сировина, що видобувається в Каракумах, транспортуватиметься залізницею до системи нафтопроводів, сполученої з Туркменбашинським КНПЗ.

Як передає www.turkmenistan.ru, очікується, що в перспективі добові обсяги видобутку на Йилакли досягнуть 150 тонн. У рамках інвестиційного проекту з освоєння перспективних нафтогазоносних площ у Центральних Каракумах, який реалізується на кошти підприємств нафтогазового комплексу Туркменістану, крім Йилакли планується почати розробку родовища Мидар. У період його промислової експлуатації тут видобуватимуть до 350 тонн нафти на добу.

Зі зростанням нафтовидобутку на Йилакли й Мидарі планується будівництво 140-кілометрового нафтопроводу, який забезпечить транспортування нафти з двох родовищ до нафтоналивної станції Бахарли. Доцього часу сировина доставлятиметься автоцистернами.

У 2009 році Туркменістан розраховує довести обсяги видобутку нафти до 10,9 млн. тонн.