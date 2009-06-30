Гриценко: кіровоградська справа - тест на профпридатність Медведька

Народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО (НУ-НС) вважає справу про вбивство мешканця Кіровоградської області Валерія Олійника тестом на профпридатність для генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА й закликає його прискорити її розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав сьогодні на прес-конференції в Сумах.

«Це – проста справа, де не треба шукати замовників. Лише виконавців», - зазначив А.ГРИЦЕНКО та порадив генеральному прокуророві Олександру МЕДВЕДЬКУ відкласти інші справи задля завершення саме цього розслідування.

«Минуло два тижні, а відповіді досі немає. Це – питання честі, професійності та відповідальності генерального прокурора», - заявив він.

А.ГРИЦЕНКО підкреслює, що «справа Олійника» стане перевіркою як для керівника прокуратури, так і для держави. «Якщо держава не відреагує, – сказав він, – вона сама собі винесе вирок у неспроможності боротися з порушенням ключового права кожного громадянина – права на життя».

Політик вважає «притягнутою за вуха» версію про те, що мешканець Кіровоградщини Валерій Олійник мав удома «цілий арсенал» та «вночі виходив полювати на представників влади». За словами А.ГРИЦЕНКА, якщо до наступного вівторка генеральний прокурор не назве прізвища вбивць і затягуватиме справу, то “треба ставити питання про відставку О.МЕДВЕДЬКА”.

Як повідомлялося, 16 червня внаслідок сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства в Кіровоградській області загинув 53-річний Валерій Олійник.

Генпрокуратура забрала собі справу про вбивство В.Олійника та створила оперативно-слідчу групу для її розслідування, до складу якої включено працівників центральних апаратів СБУ та МВС України.