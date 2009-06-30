Ротару і Повалій - рекордсменки зі сплати податків

Серед артистів чи не найбільші платежі до бюджету за підсумками 2008 року переказали народні артистки України Софія РОТАРУ і Таїсія ПОВАЛІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації України Сергій ЛЕКАРЬ під час брифінгу, присвяченого підсумкам декларативної кампанії за 2008 р.

За його словами, серед футболістів за підсумками 2008 року найбільші доходи задекларували гравці ФК «Шахтар». Крім того, багато футбольних клубів збільшили фонди оплати праці, зокрема це футбольні клуби «Динамо» (Київ), «Дніпро» і «Арсенал».

Найбільше багатих людей, за словами заступника голови ДПАУ, проживають у Києві, Донецьку і Дніпропетровську.