Казино знімають вивіски, ставлять охорону і далі працюють

Казино на околицях українських міст продовжують працювати, незважаючи на закон про заборону грального бізнесу в Україні.

Про це повідомив голова Громадської організації "Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією" Олексій КОСАРЄВ сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що більшість казино, які розташовані на околицях великих міст, сьогодні знімають зовнішні вивіски, виставляють біля входу до закладу охорону, щоб вона не пропускала випадкових відвідувачів, і продовжують працювати. О.КОСАРЄВ підкреслив, що найбільша кількість діючих казино знаходиться на території Одеської області.

О.КОСАРЄВ зазначив, що діяльність Комітету направлена на те, щоб виявляти незаконно працюючі гральні заклади. Зокрема, учасники Комітету залучають до таких дій ЗМІ і громадськість. О.КОСАРЄВ упевнений, що якщо сьогодні не припинити діяльність грального бізнесу, то він піде в тінь - діятиме, проте не платитиме податки.

Він також повідомив, що Комітет впродовж найближчих трьох тижнів має намір організувати рейд територією України з метою виявлення нелегально працюючих гральних закладів.

За його словами, в планах Комітету - добиватися введення комендантської години для неповнолітніх, які, на його думку, не повинні відвідувати після певного часу такі заклади як інтернет-кафе, інші розважальні заклади.

Громадська організація "Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією" зареєстрована в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не лише гральний бізнес, але й участь в азартних іграх.

4 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО наклав вето на цей закон і запропонував парламенту допрацювати його з метою реальної заборони цій діяльності на певний період часу до її жорсткого законодавчого врегулювання.

11 червня Верховна Рада подолала вето Президента, 23 червня В.ЮЩЕНКО підписав Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Згідно з підписаним законом, "до суб`єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального устаткування, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України". Застосування санкцій здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органів державної податкової служби.

Цей закон вступає в силу від дня публікації і діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

Від дня набуття чинності цим законом видача ліцензій на здійснення діяльності з організації і проведення азартних ігор в Україні припиняється, а ліцензії, видані суб`єктам підприємницької діяльності до дня набуття чинності цим законом, відміняються.

Кабінет міністрів України впродовж трьох місяців від дня набуття чинності цим законом зобов`язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про діяльність з організації і проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього ігрових зонах.