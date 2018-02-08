Перед анексією Криму українська армія була боєздатною – екс-заступник секретаря РНБО

У Криму угруповання українських військ становило близько 12 тисяч осіб.

Екс-заступник секретаря РНБО Володимир Замана заявив, що безпосередньо перед анексією Криму українські збройні сили перебували, в цілому, у боєздатному стані.

Читайте також"Альфа" в 2014 році запобігла висадці десанту РФ у Києві - екс-глава СБУЯк передає кореспондент УНІАН, таку заяву Замана зробив як свідок на засіданні суду з розгляду кримінального провадження про держзразу екс-президента України Віктора Януковича.

Відповідаючи на запитання прокурора про стан збройних сил перед анексією Криму, Замана вказав, що вони були, в цілому боєздатними: в тому числі – їх бойова компонента, яка нараховувала близько 106 тис. військових. Загалом у ЗСУ на той час налічувалось 160 тис. військових.

У Криму угруповання військ становило близько 12 тис.: корабельний склад 2,5-3 тис., берегова охорона - 1,5 тис., авіація, ППО, сили забезпечення, штаби, інші.

Крім того, Замана повідомив, що перед анексією з лав ЧФ РФ звільнили деяких офіцерів - за національністю українців, і що Росія збільшувала військовий контингент у Криму.

Раніше адвокат екс-президента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк, посилаючись на копію витягу з протоколу допиту колишнього в.о. міністра оборони Ігоря Тенюха, заявив, що рішення про остаточне виведення українських військ з Криму прийняв екс-глава АП Сергій Пашинський і колишній керівник Нацгвардії, а нині міністр оборони Степан Полторак.

Полторак, в свою чергу, заявив, що на час виводу військ з Криму у 2014 році виконував обов'язки командуючого Національної гвардії та не знає, як міг впливати на порядок виведення військ з Криму.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.