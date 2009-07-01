Корупція на ринку зводить нанівець переваги від вступу України до СОТ?

В умовах світової економічної кризи оцінити вплив вступу України до Світової організації торгівлі на поліпшення інвестиційної привабливості не є можливим.

Таку думку УНІАН висловив голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Екстраполяція на сусідні країни свідчить про вірогідність зростання інвестицій у результаті вступу до СОТ. Зокрема, що стосується Болгарії приплив інвестицій збільшився в 4,6 раза, Словенії – 3,2 раза, Естонії – 1,8», - зазначила депутат. Проте щодо України існують сумніву в об`єктивності такого підходу, відзначила вона. На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, це зумовлено існуванням різного правового режиму щодо інвестора і власності, корупційністю ринку і наявністю на ньому монополістів.

«Таким чином, у даному контексті можна говорити про те, що гармонізація законодавства України з нормами СОТ може лише сприяти поліпшенню інвестиційної привабливості країни», - вважає депутат.