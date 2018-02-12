Вагітна Джамала поділилася рідкісними знімками зі своєю мамою і рідною сестрою (фото)
15:05, 12 лютого 2018Суспільство
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На своїй сторінці в Instagram вагітна артистка виклала низку фотографій.
Українська співачка привітала свою маму / Прес-служба 1+1
Українська співачка Джамала привітала свою маму Галину Тумасову з днем народження.
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На своїй сторінці в Instagram вагітна артистка виклала ряд фотографій, де зображені її близькі люди. Крім мами на фото Джамали - сестра Евеліна і батько Алім Джамаладінов.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Джамала зізналася, що змінилося в її відносинах з чоловіком після вагітності. Зірка поділилася, що коханий до всього ставиться з розумінням.
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