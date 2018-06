Вагітна Джамала поділилася рідкісними знімками зі своєю мамою і рідною сестрою (фото)

У мене найкраща мама на всій планеті Земля!!!!Радник , захисник, наставник,критик , « хвалитель»і можна перераховувати нескінченно. Я тебе дуже люблю!!! Здоров'я тобі мамусю!обожнюю тебе!!! З днем народження!! ❤️

