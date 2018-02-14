У Житомирі відбулися навчальні семінари з догляду за дементними людьми

13:37, 14 лютого 2018
Суспільство
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На семінарах обговорили основи догляду за дементними людьми / фото zt-rada.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, цього тижня у Житомирі відбулися навчальні семінари на тему «Деменція, її ознаки та основи догляду за дементною людиною».

Ці заходи провели для привернення уваги суспільства до проблеми людей з деменцією, їх організувала Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні» спільно з департаментом соціальної політики Житомирської міської ради. Цей проект реалізується у дев’яти містах України, серед яких - Київ, Житомир, Чернігів, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ та Миколаїв.

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Участь у семінарах взяли близькі та родичі людей з деменцією, соціальні працівники Житомирського міського територіального центру обслуговування одиноких непрацездатних громадян, поліцейські Національної поліції України, волонтери організації «Турбота про літніх в Україні» та інші.

На семінарах обговорили основи догляду за дементними людьми з позиції родичів та професійних груп, які у своїй роботі стикаються з ними. Присутнім продемонстрували відеоматеріали, навчальні та практичні рекомендації, які успішно реалізовуються за кордоном.

Деменція — синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку. В Україні на деменцію страждають 63 тисячі людей. Щороку занедужують понад 4,5 тисячі осіб. Люди, що страждають на деменцію, потребують особливого догляду та уваги від оточуючих.

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Теги: #дементні люди Житомир