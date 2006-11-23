Тимошенко: державна власність на ГТС є гарантією для України

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що державна власність на газотранспортну систему є “елементом гарантій для України проти енергетичного тиску ззовні”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Берліні під час дискусії в Німецькому товаристві зовнішньої політики з енергетичної проблематики, відповідаючи на запитання, чи варто передати українську газотранспортну мережу в приватні руки.

«Ми діємо в умовах, коли Україна має не так багато дієвих важелів для забезпечення власної енергетичної незалежності. І газотранспортна мережа - один з них”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО. - Тож ми просто зобов’язані скористатись ним в умовах енергетичного тиску ззовні”.

Згадаємо, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, що Україна мала з Росією довгострокові, до 2010 року, контракти про постачання енергоносіїв за обумовленими цінами. Це був пакет домовленостей, ратифікований парламентами обох країн, до якого, зокрема, входили питання базування ЧФ РФ, оренди землі для цього, передача Росії ядерного палива та інші питання. Однак, Росія в односторонньому порядку зруйнувала ці домовленості, зазначає Ю.ТИМОШЕНКО. “За таких умов газотранспортна система в державній власності залишається елементом гарантій проти таких односторонніх кроків. Можливо, це пострадянська рефлексія, але ми маємо дбати про наші інтереси”, - сказала лідер БЮТ.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що “наша газотранспортна система має бути акціонованою, вона має стати максимально публічною”.

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що постачання газу в Україну не може і не повинно залишатися в руках непрозорої компанії «РосУкрЕнерго».

Як повідомляв УНІАН, газотранспортна система України перебуває в управлінні ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» і складається з 37,5 тис. км газопроводів, 71 компресорної станції і 13 підземних сховищ газу із загальним активним обсягом газу 32 млрд. кубометрів.

Пропускна спроможність системи на вході становить 288 млрд. кубометрів газу на рік, на виході - 175 млрд. кубометрів, зокрема в країни Європи - 141 млрд. кубометрів газу на рік.