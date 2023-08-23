Для українців День Незалежності зараз – це найбільш важливе з нерелігійних свят.

Кількість українців, що виступають за об’єднання України з країною агресором, знизилася до 1%. А ставлення громадян до Дня Незалежності за останнє десятиліття змінилося радикально, і тепер це одне з трьох найбільш популярних свят в Україні.

Як свідчать результати опитувань Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведених у 2013-2023 роках, абсолютна підтримка Незалежності була доконаним фактом і до 2014 року, проте зараз ця підтримка стала ще вищою.

"Станом на лютий 2013 року (тобто майже за рік до Революції Гідності) абсолютна більшість українців – 81% – підтримували Незалежність України, прагнули об’єднання з росією – 16% (якщо дивитися далі, то в 1990-х роках у середньому 64% підтримували Незалежність і 32% хотіли об’єднання з росією, у 2000-х роках у середньому 73% підтримували Незалежність і 23% хотіли об’єднання з росією). Наразі ж показник тих, хто виступає за Незалежність, становить 89% (а частка тих, хто прагне об’єднання з росією, становить 1%). Крім цього, зараз 9% не визначилися із своєю відповіддю на запитання. Проте, вони як могли вагатися і "наближатися" до табору противників Незалежності, так і вагатися щодо формату відносин з росією, але підтримувати Незалежність. Тому фактичний рівень підтримки незалежності вищий за зазначені 89% (наприклад, у перерахунку до тих, хто визначився із своєю думкою, 99% підтримують Незалежність)", – зазначають в КМІС.

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Змінилося і ставлення українців до Дня Незалежності України. Якщо у 2013 році це було одним з найменш популярних свят (менш популярним був лише День конституції), то у 2023 році найбільш важливим чи улюбленим його називають 63% громадян.

"Нараз це одне з 3-х найбільш популярних свят в Україні, поступається лише двом головним релігійним святам. … Згідно з даними наших досліджень, у 2023 році більшість населення України святкує Великдень (Пасху) та Різдво Христове як найбільш популярні свята, з відсотком у 70% та 69% відповідно. А далі йде день Незалежності України – 63%. Для українців День Незалежності зараз – це найбільш важливе з нерелігійних свят. Наступним за популярністю є День захисників і захисниць України (54%)", – йдеться в прес-релізі.

Найменш популярними цього року виявилися День Перемоги та День праці (1 травня). Лише 13% та 5% опитаних українців святкують ці дати як улюблені чи важливі.

Зауважимо, опитування КМІС у період до лютого 2020 року проводилися методом особистих інтерв’ю, після – методом телефонних інтерв’ю. Вибірка кожного опитування становить переважно близько 2000 респондентів. Після лютого 2014 року опитування не включали тимчасово окупований Крим і окремі території Донецької і Луганської областей. Після лютого 2022 року опитування не включають нові тимчасово окуповані території.

День Незалежності України 2023 - як святкуватиме країна в умовах війни

Через повномасштабну війну 32-річчя нашої державності українці відзначатимуть у робочий день. Масштабних урочистих масових заходів не передбачається. Зокрема, на Чернігівщині до кінця серпня органам місцевої влади рекомендували обмежити масові заходи через небезпеку ракетних ударів.

Водночас на центральній вулиці Києва розміщують трофейну техніку до Дня Незалежності, вона пробуде там до 28 серпня.

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