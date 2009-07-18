Зруйновані й розграбовані 7 братських могил Вітчизняної війни

У селищі міського типу Опішня Зіньківського району Полтавської області зруйновані й розграбовані 7 братських могил.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Полтавській області.

За їх даними, з травня по червень поточного року в Опішні зруйновані й розграбовані 7 братських могил, віднесених до історичних об`єктів, знайдених і відновлених протягом 1984-2004 років Опішнянською селищною радою. Зараз в умисному незаконному руйнуванні пам`ятників культурної спадщини підозрюється голова правління історико-пошукової громадської організації «Історична Полтавщина».

«Інформацію про проведення незаконних розкопок братської могили радянських воїнів, похованих на цьому місці в 1943 році, на вул. Агропунктівській, я одержав від селищного голови. Того ж дня жителі вул. Ватутіна повідомили про руйнування одиночної і братської могили воїнів, загиблих під час звільнення Опішні. Згодом, в процесі проведення відповідних перевірок було з`ясовано, що внаслідок незаконних дій членів організації «Історична Полтавщина», окрім вищеназваних об`єктів культурної спадщини, була зруйнована братська могила двох воїнів на селищному кладовищі, розташованому по вул. Глінська», - повідомив начальник Опішнянського відділення міліції Микола ХОМЕНКО.

За його словами, виправдовуючи свої дії, члени історико-пошукової організації стверджували, що розкопували тільки занедбані, завалені сміттям могили і робили «украй важливу» для суспільства справу. Теоретично, члени громадської організації працювали ради втілення в життя благородної мети – створення меморіалу міжрайонного значення, зауважили в ЦГЗ.

Доктор історичних наук, директор Інституту керамології - відділення Інституту народознавства НАН України Олесь ПОШИВАЙЛО зазначив, що у складі організації «Історична Полтавщина» немає жодного фахівця з археологічних досліджень.

В рамках досудового розслідування кримінальної справи співробітники Зіньківського райвідділу міліції вилучили з домогосподарства голови правління історико-пошукової організації металодетектор і археологічні знахідки: антикварні монети (часів царської Росії і післявоєнної епохи), нагрудні знаки «Гвардія», обручки, хрестики, гудзики, а також запали і бойову гранату часів Великої Вітчизняної війни.

Граната стала підставою для порушення кримінальної справи за сукупністю злочинів, вчинених головою організації «Історична Полтавщина», за ч. 1 ст. 298 (знищення, руйнування або пошкодження пам`яток) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.