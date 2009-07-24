КРУ накопало порушень на 240 мільйонів при ліквідації повені

КРУ зафіксувало порушень на суму більше 240 мільйонів гривень при ліквідації повені, яка сталася минулого року в західних областях України.

Про це в ефірі 5 каналу повідомив заступник голови КРУ Геннадій Дмитренко.

"Ми упередили та встановили контрольними заходами суму більше 240 мільйонів гривень на даний час, у всіх шести областях де відбулося стихійне лихо", - зазначив він.

"Найбільше порушень у будівельній галузі. Найбільше можна сховати тих робіт, які можна завищити в об’ємах і вартості", - сказав Дмитренко.

"Що стосується доріг державного значення, то тут трішки краща ситуація, тому що тут більше здійснюється контролю головами обласних управлінь, але там, де дороги комунального значення – трішки гірша ситуація", - наголосив він.

Заступник керівника ГоловКРУ заявив, що найбільше фінансових порушень було упереджено і встановлено у Івано-Франківський області.

Українська правда