Правоохоронці спростовують інформацію про три трупи біля с.Сухоліси

У Генеральній прокуратурі України та інших правоохоронних органах спростовують інформацію окремих ЗМІ про знайдення біля села Сухоліси ще трьох трупів, під час розкопок черепа, який може належати убитому журналістові Георгію Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомили у Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета «Лівий берег» з посиланням на власні джерела написала, що у Білоцерківському районі Київської області під час розкопок черепа, який може належати убитому журналістові Георгію Гонгадзе, знайдено ще три трупи.

Кому належать останки, як вони опинилися на околицях села Сухоліси, де проводяться розкопки, з якого часу вони там перебувають, чи є зв`язок між цими трьома тілами і «справою Гонгадзе», видання не повідомляло, зазначаючи, що деталі слідства не розголошуються.