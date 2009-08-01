Кабмін дозволив Аграрному фондові закуповувати дизпаливо

Кабінет Міністрів України постановою №778 від 29 липня 2009 р. для забезпечення в умовах фінансової кризи сільськогосподарських товаровиробників дизельним паливом дозволив Аграрному фонду купувати дизпаливо за кошти спеціального фонду Держбюджету, які, згідно із Законом України «Про Державний бюджет на 2009 рік» передбачено спрямувати на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, здійснення державних форвардних і заставних закупівель, товарних і фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку, у вітчизняних виробників із урахуванням сум ПДВ на умовах поставок «склад виробника» обсягом 70 тис. тонн за ціною 1 тонни не вище 4,9 тис. грн.

Постанову опубліковано на сайті уряду.

Передбачено, що Аграрний фонд реалізовуватиме дизпаливо сільськогосподарським товаровиробникам на умовах попередньої оплати.

Документом також затверджений порядок закупівлі й реалізації Аграрним фондом дизельного палива для проведення осінньо-польових робіт у 2009 році. Порядком передбачено, що Аграрний фонд на основі замовлень аграріїв купує на Аграрній біржі у підприємств-постачальників дизельне паливо в обсязі, що не перевищує 70 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін досяг домовленості із ЗАТ «Укртатнафта» про закупівлю для аграріїв 70 тис. тонн дизельного палива на Кременчуцькому нафтопереробному заводі (НЗП) за ціною 4,9 тис. грн. за тонну з урахуванням ПДВ.