У Луценка чекають з Ізраїлю новин щодо Лозінського

Міністерство внутрішніх справ України розраховує найближчим часом отримати відповідь від поліції Ізраїлю щодо можливого перебування у цій країні колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, оголошеного у міжнародний розшук за підозрою у причетності до вбивства Валерія Олійника.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, українське національне центральне бюро Інтерполу того ж дня, коли з’явилася інформація про начебто перебування В.ЛОЗІНСЬКОГО в Ізраїлі, надіслала поліції тієї країни каналами Інтерполу запит з проханням перевірити можливе місце перебування за конкретною адресою розшукуваної людини.

Як зазначили у ДЗГ, «як показує практика, жорстких часових рамок для відповіді немає – усе залежить від складності справи, але оскільки ця справа досить складна, то можна сподіватися, що відповідь чекати довго не доведеться».

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар поліції Ізраїлю Алекс КАГАЛЬСЬКИЙ, коментуючи інформацію у місцевих ЗМІ, заявив, що правоохоронні органи Ізраїлю поки не володіють даними щодо можливого перебування В.ЛОЗІНСЬКОГО з паспортом, виданим на ім’я російського громадянина.

За словами А.КАГАЛЬСЬКОГО, за запитом української сторони досі триває перевірка щодо можливого перебування В.ЛОЗІНСЬКОГО в Ізраїлі. Водночас, додав він, українські правоохоронці досі не передали у повному обсязі необхідні документи, які б підтверджували провину В.ЛОЗІНСЬКОГО та на підставі яких можна провести його арешт з наступною процедурою екстрадиції. “Але я не виключаю, що такі документи надійдуть найближчим часом”, - сказав А.КАГАЛЬСЬКИЙ.

Ізраїльське видання «IzRus» розповсюдило інформацію, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ може перебувати в Ізраїлі під іншим прізвищем. Зокрема, за даними джерела видання у правоохоронних держструктурах Ізраїлю, перевіряються відомості про те, що колишній депутат прибув до Ізраїлю з Росії, маючи при собі російський паспорт на ім`я Віталія ФАРШАКА.