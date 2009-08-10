Податківці Києва вилучили майже 700 кг кавунів сумнівної якості

Співробітниками податкової міліції Святошинського району м. Києва під час проведення профілактичних заходів із відпрацювання суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються роздрібною торгівлею на території району, встановлено порушення при реалізації баштанних культур (кавунів).

Про це УНІАН повідомили у ДПА у м.Києві.

Так, уродженець Азербайджану, водночас приватний підприємець Святошинського району, займався реалізацію кавунів, привезених до Києва з Херсона. Під час перевірки з’ясувалося, що у підприємця відсутні будь-які дозвільні документи на торгівлю, а на саму продукцію – сертифікати відповідності.

В результаті проведеної перевірки вилучено продукцію загальною вагою 677 кг. На сьогодні податковою міліцією відпрацьовуються канали постачання херсонських кавунів до Києва. Справу щодо власника - реалізатора товару, передано до суду згідно зі ст. 164 КоАПП.

Таким чином податківці призупинили незаконну реалізацію кавунів сумнівної якості, що могли завдати шкоди здоров’ю громадян.