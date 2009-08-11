ВВП Росії продовжив падіння

Обсяг виробництва валового внутрішнього продукт (ВВП) Російської Федерації в другому кварталі 2009 року впав на 10,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, перевищивши прогнози аналітиків.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Росстату.

Мінекономрозвитку оцінювало падіння ВВП РФ в другому кварталі 2009 року на рівні 10,4% внаслідок спаду інвестиційної активності, різкого скорочення запасів при стриманих темпах скорочення кінцевого споживання.

Економісти і аналітики, опитані Reuters наприкінці липня, прогнозували, що ВВП Росії знизиться в середньому на 10,4% в другому кварталі і на 7,4% за весь 2009 рік.

У той же час, у першому кварталі 2009 року ВВП впав на 9,8 % до аналогічного періоду минулого року. За прогнозом уряду, ВВП за підсумками 2009 року знизиться на 8,5% проти зростання на 5,6% у 2008 році.

Міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН очікує, що ВВП Росії відновиться на докризовому рівні тільки через 4-5 років.