Тимошенко: в країні патова ситуація і політичний каннібалізм

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в нинішньої влади не вистачає громадянської мужності створити в країні опозицію із сильним статусом.

Про це вона заявила в інтерв`ю міжнародному тижневику «Профіль Україна».

«Закон про опозицію не буде розглянутий найближчим часом – у нинішньої влади не вистачає громадянської мужності створити в країні опозицію із сильним статусом, з певними правами і відповідальністю», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, депутати фракції Партії регіонів «докладають всіх зусиль, щоб прибрати із закону про опозицію елементи, які дають опозиції право контролю. Наприклад, вони відмовилися навіть від норм власного законопроекту, де передбачалося, що опозиція має очолити бюджетний комітет, формувати Рахункову палату Верховної Ради. Вони хочуть створити безконтрольну владу, яка в результаті розкладатиме і себе, і суспільство».

Кажучи про взаємодію гілок влади після конституційної реформи, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що «сьогодні в країні патова ситуація, коли Президент і прем`єр знаходяться в опозиції один до одного». Зокрема, за її словами, в парламенті коаліція створюється між політичними силами, котрі є радикальними ідеологічними антагоністами. «У цій ситуації ні в Президента, ні в прем`єра немає часу займатися державними питаннями, адже вони цілодобово мають захищати повноваження, що є в них, і протистояти спробам опонента відняти їх», вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що «конституційна реформа породила політичний канібалізм – хто кого з конкуруючих центрів впливу з`їсть у першу чергу. Ефективність управління країною принесена в жертву політичному проекту минулого режиму». На думку Ю.ТИМОШЕНКО, треба докласти величезних зусиль, щоб з влади прибрати дуалізм. «Прибрати абсолютно не робочу і не сумісну з якісним державним управлінням модель», – додала Ю.ТИМОШЕНКО.