Долар в обмінниках знову дорожчає

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,24 грн./дол., продають – по 8,34 грн./дол. Курс купівлі в середньому збільшився на 12 коп., або на 1%, порівняно з 12 серпня, продажу – на 14 коп., або на 0,9%. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,17-8,29 грн./дол., з продажу – 8,26-8,40 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках збільшився на 1,4%, порівняно з 12 серпня, і становить сьогодні 11,64 грн./євро, продажу – на 1,3%, до 11,88 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,50-11,765 грн./євро, з продажу – в межах 11,65-12,01 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках порівняно з 12 серпня збільшився на 1,4% і становить у середньому 0,2415 грн./рубль, продажу – на 0,5% - до 0,2572 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,252 грн./рубль, з продажу – 0,25-0,261 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить сьогодні 8,25 грн./дол., що на 1% дорожче, ніж учора, продажу – 8,34 грн./дол., на 0,8% дорожче. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 8,20-8,27 грн./дол., з продажу – 8,30-8,37 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 1,6% порівняно з 12 серпня, і становить 11,68 грн./євро, продажу – на 1,3% - до 11,88 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,50-11,78 грн./євро, з продажу – в межах 11,82-11,95 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці порівняно з 12 серпня підвищився на 1,7% і становить у середньому 0,2387 грн./рубль, продажу – знизився на 0,3% - до 0,2580 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,25 грн./рубль, з продажу – 0,254-0,265 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,18/8,31 грн., євро – 11,55/11,85 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,17/8,30 грн., євро – 11,40/11,90 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,10/8,27 грн., євро – 11,40/11,75 грн., рубль – 0,244/0,254 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 13 серпня, становить: гривні до долара США – 7,7394, до євро – 10,96673, до російського рубля – 0,23673.