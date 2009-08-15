У Сімферополі накрили виробників фальсифікованого алкоголю

14 серпня Управлінням з питань боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Криму спільно з Управлінням податкової міліції ДПА були затримані члени організованої злочинної групи, яка займалася виготовленням і збутом підроблених марок акцизного збору, талонів на отримання пального на АЗС Криму, фальсифікованій алкогольній продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УБОЗ ГУМВС України в АРК, припинено діяльність підпільного цеху з виробництва марок акцизного збору, що розташовувався на території одного з гаражно-будівельних кооперативів Сімферополя.

У результаті проведених заходів вилучено більш як 500 тисяч підроблених марок акцизного збору, 6 друкарських верстатів, матриць, фотокопій, устаткування для виготовлення матриць, кліше, витратних матеріалів, використовуваних у виробництві марок (спеціальні металізовані плівки, спеціальний папір, фарби тощо), заготовок, оргтехніки, що використовується для нанесення номерів на марки акцизного збору, підроблену печатку, близько 750 пляшок фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного збору, устаткування для виробництва фальсифікованого алкоголю.