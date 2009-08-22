Кабмін пропонує збільшити штрафи

Кабінет Міністрів пропонує збільшити штрафи, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУАП) і Кримінальним кодексом (КК) України, за самовільне захоплення земельних ділянок і самовільне будівництво.

Про це йдеться в проекті закону №5058 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмірів штрафів і кваліфікації злочинів і адміністративних правопорушень", внесеного Кабінетом Міністрів і зареєстрованого у ВР 20 серпня ц.р.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, збільшення штрафів необхідне у зв`язку з невідповідністю грошової величини, використовуваної для кваліфікації майнових злочинів і адміністративних правопорушень (неоподатковуваний мінімум доходів громадян), реальному обсягу завданих збитків такими діями.

Зокрема, розмір мінімальної заробітної плати з 2004 року по 2009 рік збільшився з 205 до 605 грн. Разом з тим, з 2004 року по сьогоднішній день неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн.

Законопроектом пропонується замість сьогоднішніх штрафів за самовільне займання земельної ділянки для громадян у розмірі від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і для посадовців від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, збільшити до 25-100 і 100-300 відповідно.

Разом з тим, самовільне займання земельної ділянки, спричинення значних збитків, завданих його власникові, сьогодні обкладається штрафом у розмірі 200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тоді як документом пропонується штраф у розмірі 300-600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому штрафи за самовільне будівництво будівель і споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці пропонується збільшити із чинних 300-500 неоподатковуваних мінімумів доходів до громадян 600-1000.