Ціну на газ для населення підвищувати не можна

Підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня може не відбутися, оскільки це питання не узгоджене з профспілками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.

«Не можна підняти ціну без узгодження з профспілками. На сьогодні такого узгодження немає», - зазначив Ю.ПРОДАН.

При цьому він підкреслив, що профспілки на сьогодні не підтримують підвищення ціни на газ для населення.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в 2009 році ціна на газ для населення підвищуватися не буде.

Разом із тим, у Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) 26 серпня підтвердили факт існування ухвали про підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня 2009 року, проте не змогли уточнити вихідних даних документів і параметрів підвищення.

Нагадаємо, що підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня було узгоджене Україною з Міжнародним валютним фондом, і відповідний пункт був внесений до відкоректованої в липні програми співпраці України і МВФ (Меморандуму).