Янукович доручив міністру економіки прискорити вступ України до СОТ

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з міністром економіки Володимиром МАКУХОЮ поточний стан економічного розвитку країни.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, за результатами обговорення питання щодо вступу України до Світової організації торгівлі прем’єр-міністром було дано доручення якомога швидше завершити цей процес.

Під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧ та В.МАКУХА обговорили широке коло питань, пов’язаних з поточним станом економічного розвитку країни. Зокрема, повідомляє прес-служба, серйозна увага була приділена підготовці Стратегії розвитку України до 2011 року. Прем’єр звернув увагу на необхідність прискорення роботи в цьому напрямку і залучення до неї максимальної кількості фахівців із різних галузей з тим, щоб цей документ набув рис національного.

Також В.МАКУХА поінформував В.ЯНУКОВИЧА про непросту ситуацію, яка склалась сьогодні навколо цін на пальне. За словами глави відомства, Міністерство економіки підготувало цілу низку заходів, які дозволять вже найближчим часом вирішити це питання.

Водночас у повідомленні не уточнюється, про які саме заходи йдеться.