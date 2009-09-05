На Одещині злочинці у міліцейській формі полювали на іноземців

Співробітники УБОЗ УМВС України в Одеській області ліквідували організовану злочинну групу, яка спеціалізувалась на викраденні іноземців з метою отримання викупу.

Як повідомив УНІАН керівник ЦГЗ УМВС Володимир ШАБЛІЄНКО, до складу групи входили громадяни України, Молдови і Китаю.

За даними правоохоронців, викрадачі діяли у формі працівників міліції. Встановлено, що на рахунку ОЗГ викрадення щонайменше трьох іноземців. За звільнення зловмисники вимагали й отримали від родичів потерпілих від 50 до 200 тисяч доларів США.

Затримано чотирьох членів злочинної групи, у тому числі організатора.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації).