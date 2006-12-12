У Криму - розбійний напад на відділення ”Укрпошти”

У селі Казанки Бахчисарайского району Криму була здійснена спроба розбійного нападу на відділення "Укрпошти".

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК, в приміщення поштового відділення увірвалися двоє невідомих в масках, в руках одного з нападників був пневматичний пістолет. Погрожуючи пістолетом, нападники зв`язали жінку-начальника, що перебувала в приміщенні і заволодівши грошовою сумою з каси в 444 гривні, спробували покинути поштове відділення. "У цей час до будівлі під`їхав автомобіль з перевезення пошти і грошей. Водій і співробітник, що супроводжували цінний вантаж, швидко зорієнтувалися в ситуації і надали збройну відсіч нападаючим", - повідомляє кримська міліція. В результаті один із нападників дістав "наскрізне одиночне підшкірне поранення в бічній області тулуба".

Інкасатори виконували вимоги посадової інструкції і тим самим запобігли протиправним діянням з боку грабіжників. Обидва нападники були затримані і передані співробітникам правоохоронних органів. У результаті первинних оперативних заходів вдалося з`ясувати особи затриманих - ними виявилися житель Сімферополя і Сімферопольського району, обидва 1985 року народження.

Зараз за даним фактом проводяться слідчі заходи з метою отримання повної картини події.