Підозрюваний у вбивстві віце-прем'єра Криму арештований в Іспанії

Іспанська поліція заарештувала підозрюваного у вбивстві віце-прем`єра Криму Олександра Сафонцева, повідомляє AFP у п`ятницю, 11 вересня.

За даними агентства, 33-річний громадянин України Олег Єремєєв був арештований у четвер, 10 вересня, в місті Лас-Пальмас, адміністративному центрі іспанського острова Гран-Канарія. Подробиці затримання не повідомляються.

Уродженець Керчі підозрюється в тому, що саме він був безпосереднім виконавцем замовного вбивства Олександра Сафонцева, здійсненого 5 лютого 1998 року.

За версією українського слідства, Єремєєв заклав бомбу з дистанційним управлінням в урну на турбазі "Таврія" неподалік Сімферополя. Від вибуху Олександр Сафонцев одержав численні тяжкі поранення і пізніше помер у лікарні.

AFP з посиланням на Інтерпол повідомляє, що Олег Єремєєв, який кілька років перебував у міжнародному розшуку, неодноразово уникав арештів, оскільки постійно змінював своє місцезнаходження, зокрема, наймаючись матросом на різні торговельні судна.

Агентство не уточнює, коли Єремєєв буде виданий українській владі.

В Україні про розкриття резонансної кримінальної справи було оголошено в 2005 році. МВС України заявило, що вбивство кримського віце-прем`єра організувало керченське злочинне угрупування. Були затримані 20 фігурантів справи, з них троє були засуджені. Українські слідчі тоді ж заявили, що їм відомі замовники, але їх імена не оприлюднені досі, повідомляє Лента.ру.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня ц.р., представляючи нового керівника міліції АРК, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сказав, що прихід Геннадія МОСКАЛЯ на цю посаду дасть імпульс розслідуванню резонансних злочинів минулих років.

«Усі (справи. – УНІАН) будуть відновлені, починаючи від (убивства) першого віце-прем`єра Сафонцева і закінчуючи розстрілом в «Інтерклубі» в Керчі», – запевнив зі свого боку Г.Москаль.