Україна влізла в борги більш ніж на 100 мільярдів

Валовий зовнішній борг України за підсумками першого півріччя ц.р. скоротився на 1% - до 100,576 млрд. дол. Про це говориться в повідомленні на сайті Національного банку України.

Скорочення боргу відбувалося, в основному, за рахунок скорочення заборгованості банків з 39,471 млрд. дол. до 35,306 млрд. дол. на 1 липня 2009 року, збільшення – за рахунок зростання заборгованості сектора державного управління з 11,959 млрд. дол. до 13,281 млрд. дол.

Впродовж другого кварталу (за квітень-червень ц.р.) валовий зовнішній борг України зріс на 1%. Збільшення боргу було зафіксоване в державному секторі на 1,668 млрд. дол., органами грошово-кредитного регулювання - з 4,545 млрд. дол. до 6,054 млрд. дол. Скорочення боргу було зафіксоване в банківському секторі на 2,317 млрд. дол. і в інших секторах - з 41,547 млрд. дол. до 40,958 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України в 2008 році зріс на 25,6% або 21 млрд. дол., і на 1 січня 2009 року становив 103,2 млрд. дол. (56,7% ВВП).