Світові ціни на нафту знизилися
01:07, 18 вересня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни на нафту на світових ринках 17 вересня знизилися на тлі падіння курсу долара і обережних прогнозів щодо відновлення економіки США, повідомляє Reuters.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil впала на 0,04 дол. - до 72,47 дол. за барель.
Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) знизилася на 0,12 дол. - до 71,55 дол. за барель.
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