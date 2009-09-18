Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках 17 вересня знизилися на тлі падіння курсу долара і обережних прогнозів щодо відновлення економіки США, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil впала на 0,04 дол. - до 72,47 дол. за барель.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) знизилася на 0,12 дол. - до 71,55 дол. за барель.