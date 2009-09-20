Київський зоопарк у жовтні відзначить своє сторіччя

У середині жовтня поточного року відбудеться офіційне святкування 100-річного ювілею Київського зоологічного парку

Про це УНІАН повідомили у перс-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами першого заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, «весь 2009 рік - ювілейний, і не чекаючи офіційного святкування, протягом всього року Київський зоопарк організовує святкові заходи. Впродовж 2009 року в зоопарку для відвідувачів постійно проводилися і досі проводяться розважальні та інформаційно-просвітницькі заходи».

Крім того, в травні поточного року в зоопарку проходила п’ята Міжнародна науково-практична конференція «Роль зоопарку у збереженні біорізноманіття» та звітна конференція Євразійської регіональної асоціації зоопарків та акваріумів.

«Столичний зоопарк окрім просвітницької та науково-практичної діяльності в 2008 році відновив активну міжнародну роботу. В серпні 2009 року Київський зоопарк відвідала інспекція Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (ЄАЗА), з якої в 2007 році за цілу низку порушень наш зоопарк було виключено. Питання про дострокове повернення зоопарку членства в ЄАЗА буде вирішено вже наступного тижня, адже європейські фахівці високо оцінили ті позитивні зміни, які відбулись в столичному зоопарку», – повідомила перший заступник голови КМДА.

Наразі колекція тварин в зоопарку нараховує 418 видів тварин (усього 6 тис. 748 особин).