Світові ціни на нафту значно знизилися

Ціни на нафту на світових ринках 24 вересня, знизилися на тлі підвищення курсу долара, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil впала на 3,08 дол. - до 65,89 дол. за барель.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (Inter Continental Exchange Futures) знизилася на 3,17 дол. - до 64,82 дол. за барель.