Світові ціни на нафту трохи зросли
01:07, 26 вересня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни на нафту на світових ринках 25 вересня трохи підвищилися, повідомляє Reuters.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,13 долара - до 66,02 долара за барель.
Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів зросла на 0,29 долара - до 65,11 долара за барель.
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