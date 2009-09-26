Світові ціни на нафту трохи зросли

Ціни на нафту на світових ринках 25 вересня трохи підвищилися, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,13 долара - до 66,02 долара за барель.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів зросла на 0,29 долара - до 65,11 долара за барель.