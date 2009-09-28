«Одеський рембо» вибрався з багажника палаючого авто і подзвонив у міліцію

В Одесі правоохоронці затримали за “гарячим слідом” двох зловмисників, підозрюваних у замаху на життя 25-річного жителя міста Саврань Одеської області.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в Одеській області, закритому в багажнику підпаленого автомобіля «ВАЗ-2107» громадянину дивом вдалося врятуватися – він зумів відкрити кришку багажника, вилізти з нього, збити полум`я, що охопило машину, й повідомити про все по телефону до міліції.

Як встановлено досудовою перевіркою, потерпілий прибув із дружиною до Одеси, щоб зробити покупки на ринку «7-й кілометр». Пізніше, за ініціативою дружини, заїхали відвідати сім`ю її брата, що проживала неподалік ринку. При зустрічі дружина постраждалого поскаржилася братові, що чоловік її кривдить. Виникла сварка, результат якої вирішив удар молотка по голові гостя, який внаслідок цього знепритомнів. Потім господар будинку разом зі своїм знайомим поклали гостя в багажник його ж автомобіля, вивезли в поле й підпалили машину, розраховуючи таким чином знищити сліди злочину. Після того, як салон «ВАЗ-2107» охопило полум`я, злочинці зникли. А постраждалий у цей час опритомнів і зумів відкрити багажник своєї машини.

Затриманим, які зізналися в скоєному, загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.