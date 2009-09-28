Регіонал стверджує, що український хімпром впав через ціну на газ

Щоб уникнути подальшого критичного скорочення обсягів виробництва в хімічній промисловості України, необхідне якнайшвидше втручання влади, заявив у коментарі журналістам народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, дії уряду «явно недостатні» - «більшість пунктів минулорічного урядового меморандуму не виконано». А.КЛЮЄВ відзначив, що негативні тенденції із зниження рівня світових цін на мінеральні добрива за першими двома кварталами, а також сезонне зниження попиту на них у третьому кварталі призведе до подальшого зниження обсягів виробництва, що, у свою чергу, вдарить по фінансовому стану підприємств галузі. За даними депутата, на сьогодні зупинено виробництво міндобрив на «Рівнеазоті», «Кримському титані», «Сумихімпромі» і «Дніпровському заводі мінеральних добрив».

Говорячи про складнощі української хімічної галузі, А.КЛЮЄВ нагадав, що в собівартості виробництва азотних добрив природний газ становить 65-90%. За його словами, вітчизняні хімічні підприємства більше за інших постраждали від безпрецедентного підвищення ціни на нього цього року. За його даними, вони одержують його за ціною близько 300 доларів за 1 тисячу кубометрів, плюс транспортні витрати. «Вони ніяк не можуть конкурувати з російськими виробниками, ціна газу для яких нині становить близько 60 доларів за тисячу кубометрів; навіть американські і європейські виробники використовують газ дешевший», - сказав депутат. За його інформацією, разом з Росією, дешевшим газом для виробництва міндобрив користуються також підприємства Білорусі, Казахстану і Узбекистану. Все перше півріччя вітчизняні хімічні заводи пропрацювали з негативною рентабельністю – у найскладнішому становищі «Кримський титан» («мінус» 45%) і «Дніпровський завод міндобрив» («мінус» 50%), повідомив народний депутат.

За словами А.КЛЮЄВА, не краща ситуація і з виробництвом фосфорних добрив: попри завантаження відповідних вітчизняних потужностей менш ніж на третину, продовжується збільшення імпорту фосфорних добрив з Росії, Білорусі, Узбекистану, Казахстану, а також Китаю, що викликане неконкурентоспроможністю вітчизняних виробників. За його даними, за перше півріччя виробництво фосфорних добрив знижено на 88%.

Заступник голови Партії регіонів відзначив, що, наприклад, в Білорусі в хімічній промисловості, попри кризу, спостерігається впевнене зростання – на 32,4%.

А.КЛЮЄВ відзначив, що окрім здешевлення сировини для вітчизняних хіміків, уряд повинен застосовувати обмежувальні дії щодо масового імпорту хімічної продукції; не допускати затримок з повернення ПДВ, продовжити роботу щодо зняття антидемпінгових мит на ринках ЄС, США і Латинської Америки. Але найголовніше, держава повинна стимулювати модернізацію галузі, вважає народний депутат.

Довідка УНІАН. За інформацією Державного комітету статистики України, підприємства хімічної промисловості України в січні-липні цього року скоротили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 24,7%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, - до 1,281 млн. тонн. Наголошується, що в липні, порівняно з червнем ц.р., виробництво азотних добрив скоротилося на 17,3%, а з липнем 2008 року – на 39,5%.

У 2008 році підприємства хімічної промисловості України скоротили випуск азотних добрив на 5,9% – до 2,672 млн. тонн, порівняно з 2007 роком.