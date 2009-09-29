Кабмін ще 10 днів братиме пенсійні внески від платників єдиного податку

Кабінет міністрів і Міністерство праці та соціальної політики України на сьогоднішній день не одержали офіційної інформації про рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконною постанови КМУ №366 від 14 квітня 2009 року, якою встановлюється норма про сплату внесків на державне пенсійне страхування підприємцями – фізичними особами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА.

«Ні Кабінет міністрів, ні наше міністерство поки що не одержували рішення суду», – сказала Л.ДЕНІСОВА.

При цьому вона зазначила, що постанова діє, оскільки у будь-якому разі рішення суду, якщо воно й було, набуває чинності лише через 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позови близько 2 тис. приватних підприємців до Кабінету Міністрів України і визнав недійсною постанову уряду №366 "Про сплату внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування фізичними особами – суб`єктами підприємницької діяльності, які вибрали особливий спосіб оподаткування".

Цією ж постановою суд зупинив дію даної постанови Кабміну до вступу набуття рішенням чинності, задовольнивши заявлене клопотання про забезпечення адміністративного позову.

Постановою Кабінету Міністрів №366 з 1 травня 2009 року на приватних підприємців, які вибрали спрощену систему оподаткування, покладено обов`язок платити додаткові страхові внески до Пенсійного фонду України в розмірі від 123,50 грн. на місяць.