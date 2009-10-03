Тимошенко про податки, інвестиції та депресивні райони

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність якнайскоріше приступити до реформування системи оподаткування в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи на IX Львівському міжнародному економічному форумі.

«Знаю, що зараз ані сил, ані можливостей політичних немає проводити ці глибинні реформи, але упевнена, поки ми не проведемо податкову реформу, справжню, дуже складно буде залучати в країну інвесторів. Нам потрібно "розвантажувати" податки на фонд заробітної плати, зменшувати навантаження на прибуток, зменшувати ставки ПДВ, і думаю, що дуже важливо – Україні потрібно подумати про так зване сьогодні “одностороннє” застосування ПДВ, тобто односторонній рух – це податок, який можна брати з конкретного споживача. Я думаю, час цьому прийшов (зміни систем оподаткування - УНІАН), але не відбулася ще концентрація і консолідація політичних сил і політичних умов. Але вона найближчим часом відбудеться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона заявила про те, що депресивні регіони України необхідно перетворити на перспективні.

«Я думаю, що для нас важливо було б у тих регіонах, в яких очевидна стагнація, все ж таки ввести особливий режим оподаткування, який використовувався багатьма країнами, зокрема, Південною Кореєю і Китаєм, де ми можемо для експорту побудувати спеціальний, абсолютно пільговий режим оподаткування. І думаю, що надалі ми такий закон про депресивні регіони, які ми перетворимо на перспективні регіони, обов`язково повинні і зобов`язані прийняти», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила на необхідності створювати сприятливий інвестиційний клімат у регіонах. За її словами, для цього необхідно спростити регуляторну систему, впровадити прозору систему надання і використання земель.

«Я думаю, що прийшов час все ж таки відкласти убік всі політичні протистояння, і загальною інтелектуальною командою відпрацювати, наприклад, 10, 15, 20, скільки потрібно пунктів – тих конкретних кроків, які допоможуть створити той інвестиційний клімат на території кожного регіону, а як слідство, і в Україні, який буде цікавий інвесторам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.