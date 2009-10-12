Синоптики побачили, що на нас суне циклон з Балкан

Український гідрометеорологічний центр оголошує штормове попередження в Україні на 13-14 жовтня.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у ці дні у зв`язку з переміщенням активного циклону з Балкан очікується ускладнення погодних умов: дощі, у західній частині сильні та дуже сильні дощі, місцями з мокрим снігом; в Україні посилення вітру 15-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Синоптики прогнозують 13 жовтня у західних областях, а 14 жовтня - на більшій частині території країни - зниження температури на 4-10°.

Як повідомляв УНІАН, за даними синоптиків, 13 жовтня в Україні температура вночі становитиме 7-12°, на півдні - до 16°, вдень - 17-22°, у південній та східній частині - 22-27°.