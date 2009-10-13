У Дніпропетровську в річницю трагедії знову вибухнув газ

У Дніпропетровську в п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Харківській, 4, сьогодні о 09.12 стався вибух побутового газу, внаслідок якого загинула людина.

Як повідомили УНІАН у пре-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, вибух стався на зовнішній трубі побутового газу діаметром приблизно 100 мм на висоті 2 метри від рівня землі.

Рятувальниками МНС, які негайно прибули на місце, з приміщень були терміново евакуйовані 10 осіб.

Причина вибуху встановлюється. О 09.52 наслідки вибуху були ліквідовані.

На місці працювали 35 рятувальників і 8 одиниць техніки МНС, працівники медицини катастроф, правоохоронці, бригади міськводоканалу, електромережі та міськгазу.

Як повідомлялося, два роки тому, 13 жовтня 2007 року – у Дніпропетровську на вулиці Мандриківській стався вибух газу у десятиповерхівці. Тоді загинули 23 особи.