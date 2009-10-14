Тігіпко: наркоманія - проблема національної безпеки

До наркоманії потрібно ставитися як до проблеми національної безпеки, заявляє Сергій ТІГІПКО, який має намір балотуватись у президенти України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, він зауважив: «Поширена в українському суспільстві думка, що співробітники міліції беруть активну участь у наркоторгівлі, отримала своє підтвердження», коментуючи факт затримання Службою безпеки України двох працівників Головного управління МВС України в Харківській області за підозрою в організації каналу поширення наркотиків.

С.ТІГІПКО, який є головою Наглядової ради Всеукраїнського батьківського комітету з боротьби з наркотиками і сприяв створенню у Полтавській області реабілітаційного центру «Вибір» для наркозалежних людей, під час нещодавнього відвідання цього закладу заявив, що проблема наркоманії свідомо ігнорується на державному рівні.

«Це незручна тема для влади, тому що демонструє її бездіяльність як в молодіжній та соціальній політиці, так і в системі охорони здоров’я, – зауважив С.ТІГІПКО. – Ми бачимо її неспроможність протистояти корупції в правоохоронних органах».

Він вважає, що до наркоманії потрібно ставитися як до проблеми національної безпеки, а покарання за «кришування» наркоторгівлі має відповідати суспільній небезпеці цього явища. «Серйозну відповідальність повинні також нести керівники корупціонерів. Тільки так можна зупинити експансію наркоторгівців в Україні», – заявив С.ТІГІПКО.