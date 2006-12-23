Прикарпатці заготовлять до свят 80-90 тисяч ялинок

Прикарпатці цього року заготовлять до новорічних та різдвяних свят 80-90 тисяч ялинок.

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківському обласному управління лісового господарства. Працівники лісгоспів ялинки заготовлятимуть лише у передбачених для цього місцях: у лісових розсадниках, смугах відведення ліній електропередач, нафтогазопроводів, при розчищенні меліоративних канав. За словами начальника відділу охорони, захисту лісів та мисливського господарства обласного управління лісового господарства Володимира ПЕРЕБОЙЧУКА, лише такі смуги займають в області 2400 гектарів. На його думку, це достатньо, аби забезпечити зеленими красунями не лише Івано-Франківщину, а й східні та південні регіони України, куди традиційно відправляють ялинки. Планується, що 50-60 тисяч ялинок буде доставлено до Києва, Дніпропетровська, Донецька, Одеси, Криму. Прикарпатські ялинки є одними з найдешевших в Україні. Приміром 1,5-2 метрова ялинка коштує орієнтовно 16-18 гривень.

Водночас на Прикарпатті, аби не допустити самовільних рубок, безконтрольного перевезення та продажу ялинок, створено з представників міліції, лісгоспів, держуправління екології та природних ресурсів мобільні групи та пости на дорогах, залізничних станціях міських ринках. До порушника з незаконно зрубаним деревцем застосовуватимуть окрім конфіскації ще й адміністративний штраф – 110,5 грн.