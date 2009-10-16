На швидкісний трамвай у Києві потрібно 80 млн. грн.

Для завершення запланованих на цей рік робіт з реконструкції столичної лінії швидкісного трамваю в Києві потрібно 80 млн. грн.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це повідомив генеральний директор КП «Київпастранс» Микола ЛАМБУЦЬКИЙ під час презентації зразка нового трисекційного трамваю.

За його інформацією, вже завершено першу та другу черги комплексної реконструкції швидкісного трамваю.

«До кінця року будуть відкриті вже в закінченому вигляді станції «Кільцева дорога», «Ромена Ролана», «Гната Юри» та «Сім’ї Сосніних». До кінця року лінія буде побудована технічно вся. Проблеми залишаться із облаштуванням станцій. Для того, щоб ми в цьому році могли ввести в дію ці чотири станції, могли закінчити рейки, нам потрібно близько 80 млн. грн.», – сказав М.ЛАМБУЦЬКИЙ. За його словами, ці кошти бюджетом передбачені.

Присутній на презентації перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС повідомив, що в першому кварталі наступного року планується запустити усі 14 станцій швидкісного трамваю.

Він також поінформував, що довкола лінії швидкісного трамваю встановлять шумозахисні екрани. Це унікальні конструкції, які розробили спеціально для Київського швидкісного трамваю.

Крім того, передбачається, що рухомий склад на маршруті облаштують збірними колесами із гумовими елементами, а рейки з’єднуватимуть сучасними пружними кріпленнями з гумовими підкладками. Окрім того, весь рухомий склад швидкісного трамваю матиме фальш-борти. Ці конструкції прикриватимуть колеса вагонів та у такий спосіб зменшуватимуть звук від їхнього руху.

Зокрема, презентований сьогодні трамвайний потяг, за словами Д.БАССА, - це нові вагони європейського зразка, які практично безшумні, мають низьку підлогу для інвалідів, зручну кабіну водія, що оснащена відеокамерами, мають систему кондиціонування.

“Перший екземпляр ми вже протестували і вже найближчим часом, по завершенню реконструкції, запустимо його в експлуатацію”, - повідомив Д.БАСС, додавши, що замінити весь рухомий склад на трамваї такого зразка планується до Євро-2012.

Як інформували представники столичної влади, загальна вартість реконструкції лінії швидкісного трамваю – 422,8 млн. грн. З міського бюджету на 2009 рік вже виділено 296 млн. грн. Середня швидкість руху швидкісного трамваю зросте до 25 кілометрів/годину (до реконструкції швидкість була – 18 кілометрів/годину). Пропускна спроможність лінії збільшиться до 25 тисяч пасажирів на годину (до реконструкції – 13 тисяч на годину).

Нині заплановано реконструкцію ще трьох трамвайних ліній: від Кільцевої дороги до вул. Гната Юри; від проспекту Повітрофлотського до бульвару Лепсе та від бульвару Лепсе до вул. Гната Юри. Роботи передбачено завершити навесні 2010 р.